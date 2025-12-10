Trump? Aspirante autocrate | un anno di presidenza Usa vista da Francesco Costa
Un anno dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Francesco Costa analizza la sua presidenza e il suo ruolo nel panorama politico americano. Durante un incontro organizzato dal Circolo Matteotti a Gres art 671, l’europarlamentare Giorgio Gori ha dialogato con il giornalista, approfondendo i temi legati al possibile ritorno di Trump e alle sue strategie politiche.
L’INTERVISTA. Nel corso di un incontro organizzato dal Circolo Matteotti a Gres art 671, l’europarlamentare Giorgio Gori ha dialogato con il giornalista Francesco Costa sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo intervistato il direttore del Post. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Come volevasi dimostrare La referente italiana del piano di dominio del signor Trump si rallegra del piano e si candida a vassalla numero 1 dell'aspirante Caligola. Vai su X
Donald Trump: "I leader europei sono deboli, non sanno cosa fare. Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina" - facebook.com Vai su Facebook
«Trump? Aspirante autocrate»: un anno di presidenza Usa vista da Francesco Costa - incontro organizzato dal Circolo Matteotti a Gres art 671, Giorgio Gori ha dialogato con il giornalista Francesco Costa, direttore del Post ... Riporta ecodibergamo.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it