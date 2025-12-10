Trump? Aspirante autocrate | un anno di presidenza Usa vista da Francesco Costa

Ecodibergamo.it | 10 dic 2025

Un anno dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Francesco Costa analizza la sua presidenza e il suo ruolo nel panorama politico americano. Durante un incontro organizzato dal Circolo Matteotti a Gres art 671, l’europarlamentare Giorgio Gori ha dialogato con il giornalista, approfondendo i temi legati al possibile ritorno di Trump e alle sue strategie politiche.

