Trump asfalta l' Europa e Salvini sfrutta la scia | Critica la burocrazia io lo faccio da anni

Il confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti si intensifica, con Donald Trump che critica la burocrazia europea e si schiera più vicino a Mosca che a Bruxelles. Nel contesto di tensioni globali, Matteo Salvini sfrutta la situazione, ribadendo la propria esperienza nel contrastare le inefficienze burocratiche. La scena internazionale si prepara a nuovi sviluppi in un quadro di crescente complessità diplomatica.

