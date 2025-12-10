Trump asfalta l' Europa e Salvini sfrutta la scia | Critica la burocrazia io lo faccio da anni
Il confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti si intensifica, con Donald Trump che critica la burocrazia europea e si schiera più vicino a Mosca che a Bruxelles. Nel contesto di tensioni globali, Matteo Salvini sfrutta la situazione, ribadendo la propria esperienza nel contrastare le inefficienze burocratiche. La scena internazionale si prepara a nuovi sviluppi in un quadro di crescente complessità diplomatica.
L'Europa diventa bersaglio di un nuovo attacco da parte del presidente americano Trump. Tra i due alleati i toni tornano a farsi duri e Washington si mostra più vicina a Mosca che a Bruxelles. "I leader europei sono deboli", "Zelensky sta perdendo e deve darsi una mossa", "La Nato mi chiama papà". 🔗 Leggi su Today.it
