Trump alza lo scontro con l’Europa | Debole e in decadenza

Dopo giorni di tensioni tra Washington e Bruxelles, Donald Trump ha intensificato lo scontro con l’Europa, definendola «debole» e «in decadenza» in un’intervista a Politico. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto della recente pubblicazione della nuova Strategia di sicurezza americana e sollevano nuovamente il confronto tra le due sponde dell’Atlantico.

Dopo giorni di tensioni tra Washington e Bruxelles, esplose dopo la pubblicazione della nuova Strategia di sicurezza americana, Donald Trump ha rilasciato un'intervista a Politico in cui attacca direttamente l' Europa, definendola «debole» e «in decadenza» e sostenendo che si stia «distruggendo» a causa dell'immigrazione. «Se continua così, molti di quei Paesi non saranno più Paesi vivibili», afferma. Nel dialogo con Politico, dai toni fortemente ideologici, cita Londra e Parigi come città «molto diverse» rispetto al passato, dice di conoscere alcuni leader «veramente stupidi» ma di apprezzare quelli «che a molti europei non piacciono», come Viktor Orbán, e mette in dubbio anche la tenuta futura dell'alleanza con l'Europa: se il continente «cambierà la sua ideologia» per effetto dei flussi migratori, non potrà più restare un alleato.

