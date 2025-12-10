Trump affonda l’Ue Nazioni decadenti con leader deboli L’ultimatum a Kiev
L'ex presidente Donald Trump torna a criticare aspramente l'Unione Europea, definendola in decadenza e i suoi leader deboli. Con un nuovo intervento, lancia un duro ultimatum a Kiev, evidenziando le sue opinioni sullo stato dell'Europa e le sue ripercussioni geopolitiche.
Donald Trump lancia una nuova invettiva contro l'Europa «in decadenza» e contro i suoi leader «deboli». Il presidente degli Stati Uniti amplia la spaccatura con gli alleati nel corso di un'intervista a tutto campo a Politico, in cui esorta pure l'Ucraina a indire le elezioni nonostante l'invasione russa e mette in dubbio la natura democratica del Paese sotto la presidenza di Volodymyr Zelensky. Dopo la pubblicazione la scorsa settimana della nuova strategia di sicurezza nazionale americana in cui si avverte di un declino della civiltà nel Vecchio Continente, il tycoon ribadisce le sue critiche, affermando che «la maggior parte delle nazioni europee sono in decadenza», e le politiche europee sui migranti sono un «disastro». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
