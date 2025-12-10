Trump | Abbiamo sequestrato una petroliera al largo del Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il sequestro di una petroliera al largo delle coste del Venezuela. L'operazione fa parte delle misure adottate dalla sua amministrazione in risposta alle tensioni nella regione e alle questioni legate alle attività energetiche e alle sanzioni internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Il tycoon, intervenuto durante un evento alla Casa Bianca, non ha specificato né il nome dell’imbarcazione né il luogo esatto in cui è stata intercettata. Secondo le prime ricostruzioni dei media, potrebbe trattarsi di una petroliera che gli Usa hanno sanzionato nell’ambito delle nuove restrizioni contro il Venezuela. A condurre l’operazione è stata la Guardia costiera americana. Si tratta del primo intervento contro una petroliera da parte degli Stati Uniti, in un periodo in cui crescono le pressioni sul presidente venezuelano Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Abbiamo sequestrato una petroliera al largo del Venezuela»

Usa-Venezuela, Trump: "Abbiamo sequestrato una grande petroliera" - Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, specificando che si tratta della "più grande petroliera mai sequestrata". Secondo tg24.sky.it

Venezuela, USA sequestrano petroliera al largo delle coste. Trump: «Stanno succedendo altre cose» - L'amministrazione americana ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Da msn.com

