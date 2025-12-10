Truffa un' anziana a Nepi 20enne arrestato e portato in carcere
Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Nepi dopo aver truffato un'anziana, sottraendole gioielli per un valore di 20mila euro con la finta richiesta di aiuto da parte di un parente in difficoltà. Insospettiti, i carabinieri lo hanno pedinato e fermato, impedendo ulteriori azioni e recuperando la refurtiva.
Insospettiti, lo hanno pedinato e fermato. È così che i carabinieri sono riusciti a recuperare 20mila euro di gioielli appena sottratti a un'anziana di Nepi con la truffa del parente in difficoltà. Il fatto risale al 21 novembre e ViterboToday lo ha già ricostruito in questo articolo. Ma oggi, 10. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
#Attentialletruffe Truffa ai danni di un'anziana signora di 88 anni sventata con successo grazie all’intervento dei poliziotti della #Squadramobile di Parma. Gli investigatori hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni mentre tentava d - facebook.com Vai su Facebook
#Truffa ai danni di un'anziana sventata da poliziotti #Squadramobile Parma, un arresto Solita tecnica per estorcere beni ai più vulnerabili con una telefonata allarmante alla vittima per creare panico e insinuare un'inesistente responsabilità poliziadistato.it/artic Vai su X
Nepi, anziana truffata: i Carabinieri arrestano un ventenne in flagranza di reato - NewTuscia – NEPI – A seguito di vari tentativi di truffa perpetrati ai danni di persone anziane nella giurisdizione, il Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana ha predisposto, negli ultimi ... Si legge su newtuscia.it
