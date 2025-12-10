Truffa e sfruttamento di badanti | confiscati 107mila euro alla donna caporale
Una donna di 58 anni di Castel Maggiore è stata coinvolta in un caso di truffa, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, simile al caporalato. La Divisione distrettuale antimafia ha disposto la confisca di 107mila euro e una sorveglianza speciale di un anno, evidenziando la gravità dei reati commessi.
Truffa, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro. In pratica, caporalato. È per questi reati che per una 58enne residente a Castel Maggiore la Divisione distrettuale antimafia ha chiesto e ottenuto la confisca di 107mila euro e la sorveglianza speciale di un anno per la sua "pericolosità.
