Truffa e sfruttamento di badanti | confiscati 107mila euro alla donna caporale

Una donna di 58 anni di Castel Maggiore è stata coinvolta in un caso di truffa, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, simile al caporalato. La Divisione distrettuale antimafia ha disposto la confisca di 107mila euro e una sorveglianza speciale di un anno, evidenziando la gravità dei reati commessi.

Truffa, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro. In pratica, caporalato. È per questi reati che per una 58enne residente a Castel Maggiore la Divisione distrettuale antimafia ha chiesto e ottenuto la confisca di 107mila euro e la sorveglianza speciale di un anno per la sua “pericolosità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sfruttamento del lavoro e truffa sui corsi scolastici a Cefalù: nove indagati nei paritari legati a una cooperativa

Cefalù, 9 persone indagate per sfruttamento del lavoro e truffa aggravata Vai su Facebook

Truffa all’Unione Europea, 4 imprenditori agricoli condannati: confiscati beni per quasi 5 milioni - Si tratta dell’importante operazione portata a termine dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale ... Scrive ilrestodelcarlino.it