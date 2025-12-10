Trovato morto nella cella frigorifero di un supermercato | chiesta la riesumazione dopo la perizia del prof Cipolloni
Il caso di Andrea Costantini, il dipendente dell'Eurospin di Termoli trovato morto nella cella frigorifera, si riapre a seguito della perizia del prof. Luigi Cipolloni. La revisione degli accertamenti medici ha portato alla richiesta di riesumazione, riaccendendo i dubbi sulle circostanze della sua morte avvenuta il 15 settembre scorso.
Con la perizia del prof. Luigi Cipolloni, primario dell'istituto di Medicina legale dell'Università degli Studi di Foggia, si riapre il caso di Andrea Costantini, il dipendente dell'Eurospin di via Corsica a Termoli, trovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato, il 15 settembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
