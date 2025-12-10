Trovato morto nella cella frigorifero di un supermercato | chiesta la riesumazione dopo la perizia del prof Cipolloni

Il caso di Andrea Costantini, il dipendente dell'Eurospin di Termoli trovato morto nella cella frigorifera, si riapre a seguito della perizia del prof. Luigi Cipolloni. La revisione degli accertamenti medici ha portato alla richiesta di riesumazione, riaccendendo i dubbi sulle circostanze della sua morte avvenuta il 15 settembre scorso.

