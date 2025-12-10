Trovato morto nella cella frigo del supermercato | chiesta la riesumazione del corpo di Andrea Costantini

La Procura di Larino ha richiesto la riesumazione del corpo di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto il 15 settembre nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava. La decisione si inserisce nell'inchiesta in corso per chiarire le cause della tragica scomparsa.

