Trovata morta in casa | l' asciugamano sul volto e la serratura sparita

L'anziana Giovanna Piras è stata trovata morta nel suo appartamento di Muggiò, con un asciugamano sul volto e la serratura scomparsa. La scoperta è avvenuta lunedì pomeriggio, dopo che familiari e tutore legale non erano riusciti a contattarla da giorni. Le indagini sono ancora in corso e l'autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso.

Secca utilizzare una frase trita e ritrita, ma sulla morte di Giovanna Piras - l'80enne trovata morta nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre nel suo appartamento di via Magenta a Muggiò dopo che ne il fratello ne il tutore legale da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei - per ora «tutte le piste restano aperte» e sarà determinante l'esito dell'autopsia, già disposta dalla Procura di Monza. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla sostituta procuratrice Rosamaria Iera che al momento, insieme agli investigatori dell'Arma, non tralascia l'ipotesi di un omicidio, ma nemmeno la possibilità che il decesso dell'anziana possa essere riconducibile ad altro.

