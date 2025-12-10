Trovata morta in casa | l' asciugamano sul volto e la serratura sparita
L'anziana Giovanna Piras è stata trovata morta nel suo appartamento di Muggiò, con un asciugamano sul volto e la serratura scomparsa. La scoperta è avvenuta lunedì pomeriggio, dopo che familiari e tutore legale non erano riusciti a contattarla da giorni. Le indagini sono ancora in corso e l'autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso.
Secca utilizzare una frase trita e ritrita, ma sulla morte di Giovanna Piras - l'80enne trovata morta nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre nel suo appartamento di via Magenta a Muggiò dopo che ne il fratello ne il tutore legale da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei - per ora «tutte le piste restano aperte» e sarà determinante l'esito dell'autopsia, già disposta dalla Procura di Monza. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla sostituta procuratrice Rosamaria Iera che al momento, insieme agli investigatori dell'Arma, non tralascia l'ipotesi di un omicidio, ma nemmeno la possibilità che il decesso dell'anziana possa essere riconducibile ad altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il giallo della ragazza trovata morta: i segni sul collo nel mirino
Morta a Formentera, Ivan Sauna:“L’ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro”
Donna trovata morta in casa: era deceduta da giorni
Lucera, 32enne trovata morta in casa: nessuna pista esclusa dagli investigatori Vai su Facebook
Ragazzina trovata morta nel cortile di un palazzo Vai su X
L’anziana trovata morta in casa. Il giallo di Giovanna Piras: dal medico legale la prima risposta - Massima urgenza per gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura, che verranno eseguiti domani ... Scrive msn.com
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it