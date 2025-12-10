Trionfo da cineteca in EuroCup | l’Aquila vince in Francia contro la capolista
L'Aquila conquista una vittoria memorabile in EuroCup, sconfiggendo in trasferta la capolista La Dolomiti Energia Trentino in Francia. Una prestazione di alto livello che rafforza le speranze di avanzamento e regala emozioni indimenticabili ai tifosi bianconeri.
La Dolomiti Energia Trentino torna dalla Francia con due punti che valgono oro e una prestazione che resterà impressa a lungo nella memoria dei tifosi bianconeri. A Bourg-en-Bresse, contro una delle squadre più in forma dell’EuroCup, l’Aquila firma un’impresa scintillante: 73-91 il finale di una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
