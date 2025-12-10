Tribù Gospel Singers - Gospel night a Pazzon di Caprino Veronese
Il Comune di Caprino Veronese presenta una serata di musica gospel con i Tribù Gospel Singers, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20 a Pazzon. Un evento imperdibile per gli amanti di questo genere, che promette emozioni e coinvolgimento attraverso le vibranti voci del coro.
Il Comune di Caprino Veronese è lieto di annunciare l’atteso concerto dei Tribù Gospel Singers, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Pazzon. Il gruppo, tra i più importanti della scena gospel veronese e non solo, vanta una lunga storia di passione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
