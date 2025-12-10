Trevisani convinto | Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve David ha capito dove è il problema è un altro

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore e opinionista Andrea Trevisani esprime la sua opinione sulla prestazione di Zhegrova, considerandolo il secondo miglior giocatore della Juventus. Secondo Trevisani, David ha compreso la posizione corretta, ma il vero problema risiede altrove. L'analisi si concentra sulle dinamiche della squadra e sulle sfide attuali dei bianconeri.

. Le parole del giornalista. Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di  Radio Bianconera, ha analizzato la  sconfitta della Juventus  contro il  Napoli, concentrandosi in particolare sulle  scelte tattiche  adottate da  Luciano Spalletti. Yildiz falso 9 e il mea culpa sui cambi. Il giornalista ha commentato la decisione di schierare  Kenan Yildiz  come  falso nove  in assenza di  Dušan Vlahovi?, una mossa che non ha pagato i dividendi sperati: « Si è parlato di Yildiz falso 9, come successe con Totti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani convinto zhegrova il secondo giocatore pi249 forte della juve david ha capito dove 232 il problema 232 un altro

© Juventusnews24.com - Trevisani convinto: «Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve. David ha capito dove è, il problema è un altro»