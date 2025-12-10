Trevisani convinto | Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve David ha capito dove è il problema è un altro
L'ex calciatore e opinionista Andrea Trevisani esprime la sua opinione sulla prestazione di Zhegrova, considerandolo il secondo miglior giocatore della Juventus. Secondo Trevisani, David ha compreso la posizione corretta, ma il vero problema risiede altrove. L'analisi si concentra sulle dinamiche della squadra e sulle sfide attuali dei bianconeri.
. Le parole del giornalista. Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Napoli, concentrandosi in particolare sulle scelte tattiche adottate da Luciano Spalletti. Yildiz falso 9 e il mea culpa sui cambi. Il giornalista ha commentato la decisione di schierare Kenan Yildiz come falso nove in assenza di Dušan Vlahovi?, una mossa che non ha pagato i dividendi sperati: « Si è parlato di Yildiz falso 9, come successe con Totti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
