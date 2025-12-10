Trent' anni dalla morte del capitano scomodo De Grazia tra depistaggi e ombre su un' inchiesta che ancora fa paura
A trent'anni dalla scomparsa del capitano scomodo De Grazia, emerge un quadro ancora avvolto da depistaggi e ombre, che alimentano inquietudine e mistero. Un ricordo che rimane vivo, tra verità nascoste e interrogativi irrisolti, testimonianza di un passato che continua a far discutere e ad inquietare l’opinione pubblica.
"Come ogni ragazzino che non ha avuto il privilegio e la fortuna di crescere con il proprio padre, sicuramente ho sperimentato questa mancanza e questo limite, tuttavia in un modo del tutto insolito e paradossale questo vuoto è stato colmato negli anni della mia crescita dalle centinaia di.
Trent’anni fa l’omicidio Mandolini. “Ministro Nordio, si indaghi ancora”
I turisti-cecchini a Sarajevo, la ferita che fa paura riaprire trent’anni dopo. Kahriman Nermin: “Martiri e carnefici vicini di casa”
Gianluca Grignani, trent’anni rock. Successi, stoccate e nuovi live: “Sanremo? Non regalo più canzoni”
Battuto al ballottaggio Gonzalez con il 60% dei voti: caduto uno storico fortino repubblicano. È la prima donna a guidare la città della Florida, la prima non ispanica dopo trent’anni Vai su Facebook
Dopo trent’anni a Miami tornano i dem. Vittoria della sindaca Helen Higgins Vai su X
“Trent’anni di impegno per la verità e la giustizia”: il convegno in memoria di Natale De Grazia - A trent’anni dalla scomparsa, Legambiente e il Comune di Reggio Calabria invitano a un momento di commemorazione e riflessione in ricordo del Capitano di Fregata Natale De Grazia, simbolo di dedizione ... Lo riporta strettoweb.com
