Trent' anni dalla morte del capitano scomodo De Grazia tra depistaggi e ombre su un' inchiesta che ancora fa paura

A trent'anni dalla scomparsa del capitano scomodo De Grazia, emerge un quadro ancora avvolto da depistaggi e ombre, che alimentano inquietudine e mistero. Un ricordo che rimane vivo, tra verità nascoste e interrogativi irrisolti, testimonianza di un passato che continua a far discutere e ad inquietare l’opinione pubblica.

"Come ogni ragazzino che non ha avuto il privilegio e la fortuna di crescere con il proprio padre, sicuramente ho sperimentato questa mancanza e questo limite, tuttavia in un modo del tutto insolito e paradossale questo vuoto è stato colmato negli anni della mia crescita dalle centinaia di.

“Trent’anni di impegno per la verità e la giustizia”: il convegno in memoria di Natale De Grazia - A trent’anni dalla scomparsa, Legambiente e il Comune di Reggio Calabria invitano a un momento di commemorazione e riflessione in ricordo del Capitano di Fregata Natale De Grazia, simbolo di dedizione ... Lo riporta strettoweb.com