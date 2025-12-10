Trenta diversi indicatori all’interno delle otto aree di riferimento

L'ospedale di Torrette, insieme al presidio cardiologico Lancisi, si distingue per le sue eccellenze in otto aree di riferimento, tra cui cardiovascolare, neurologica, pneumologica, chirurgica, ortopedica e nefrologica. I risultati, pubblicati da Agenas, evidenziano trenta indicatori che attestano l'alto livello di qualità e competenza delle strutture sanitarie.

Cardiovascolare, neurologica, pneumologica, chirurgica, ortopedica e nefrologica: sono queste le aree in cui l' ospedale di Torrette, assieme al presidio cardiologico Lancisi, eccelle stando alle misurazioni di Agenas rese pubbliche ieri a Roma. La rappresentazione utilizzata per la presentazione dei risultati, denominata TreeMap, descrive 30 indicatori differenti, ognuno con specifici range (indici) di qualità all'interno delle 8 aree di riferimento. Per ciascuno degli indicatori l'AOUM, consegue risultati altamente positivi, confermando così, un trend in progressivo miglioramento, fino all'attuale performance ottenuta nel 2025 e presentata oggi a Roma; dati alla mano, la migliore degli ultimi quattro anni di analisi nazionale da parte di AGENAS.

