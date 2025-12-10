Trenta diversi indicatori all’interno delle otto aree di riferimento

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale di Torrette, insieme al presidio cardiologico Lancisi, si distingue per le sue eccellenze in otto aree di riferimento, tra cui cardiovascolare, neurologica, pneumologica, chirurgica, ortopedica e nefrologica. I risultati, pubblicati da Agenas, evidenziano trenta indicatori che attestano l'alto livello di qualità e competenza delle strutture sanitarie.

Cardiovascolare, neurologica, pneumologica, chirurgica, ortopedica e nefrologica: sono queste le aree in cui l’ ospedale di Torrette, assieme al presidio cardiologico Lancisi, eccelle stando alle misurazioni di Agenas rese pubbliche ieri a Roma. La rappresentazione utilizzata per la presentazione dei risultati, denominata TreeMap, descrive 30 indicatori differenti, ognuno con specifici range (indici) di qualità allinterno delle 8 aree di riferimento. Per ciascuno degli indicatori l’AOUM, consegue risultati altamente positivi, confermando così, un trend in progressivo miglioramento, fino all’attuale performance ottenuta nel 2025 e presentata oggi a Roma; dati alla mano, la migliore degli ultimi quattro anni di analisi nazionale da parte di AGENAS. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trenta diversi indicatori all8217interno delle otto aree di riferimento

© Ilrestodelcarlino.it - Trenta diversi indicatori all’interno delle otto aree di riferimento

trenta diversi indicatori all8217internoTrenta diversi indicatori all’interno delle otto aree di riferimento - Cardiovascolare, neurologica, pneumologica, chirurgica, ortopedica e nefrologica: sono queste le aree in cui l’ ospedale di Torrette, assieme al presidio cardiologico Lancisi, eccelle stando alle misu ... Riporta ilrestodelcarlino.it