Tredicesima 2025 quando arriva e come si spende
La tredicesima 2025 rappresenta un'opportunità di spesa e di relax per molti lavoratori italiani. Arrivando nel mese di dicembre, questa cifra bonus permette di affrontare le festività natalizie, i regali e i momenti di convivialità, oltre a offrire qualche giorno di vacanza. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su quando arriva e come utilizzarla al meglio.
Non solo feste di Natale e capodanno, dicembre è anche tempo di tredicesima. Che si traduce in acquisti, regali, pranzi e cene, e spesso qualche giorno di vacanza. Quando arriva. La tredicesima, pur non essendoci una data precisa per il pagamento, di solito viene versata nella seconda settimana di dicembre o comunque prima di Natale. Proprio per i motivi legati alle festività natalizie, dall’acquisto di regali alla prenotazione di una vacanza. Per i pensionati invece la data di pagamento è fissa, ed avviene in contemporanea al cedolino mensile quindi all’inizio del mese. A quanto ammonta. A quanto ammonta la tredicesima? Questo stipendio aggiuntivo si matura nel corso dell’anno; ogni mese si accantona un dodicesimo dello stipendio lordo annuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
