Tredicesima 2025 a chi spetta e quando arriva | cosa c’è da sapere

Ecco le informazioni principali sulla tredicesima 2025: a chi spetta, quando viene erogata e come si calcola. I pensionati l’hanno già ricevuta, mentre i dipendenti pubblici riceveranno l’accredito a metà dicembre. Per gli altri lavoratori dipendenti, le modalità di pagamento dipendono dalle decisioni delle singole aziende.

(Adnkronos) – Prima o con lo stipendio, a dicembre 2025, arriva la tredicesima. Come si calcola? A chi spetta? Quando arriva? I pensionati l’hanno già incassata, i dipendenti pubblici (o almeno la maggior parte) se la vedranno accreditare lunedì 15 dicembre, mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sono ‘appesi’ alle scelte delle singole aziende. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere

+++ ARRIVA LA TREDICESIMA SOTTO L'ALBERO +++ LA NOSTRA GUIDA https://qds.it/si-avvicina-il-natale-e-tempo-di-tredicesima-a-chi-spetta-e-quando-arriva/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook

Tredicesima di dicembre, quando arriva e quanto vale per un dipendente e un pensionato - Qualcuno l’ha già incassata, molti altri sono ancora in attesa: per il 2025, la data di riferimento è lunedì 15 dicembre 2025, cioè la metà del mese, in linea con la prassi degli anni precedenti ... Lo riporta italiaoggi.it