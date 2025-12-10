Travolto da un' onda anomala e trascinato in mare | Riccardo muore mentre pesca con un amico

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente sull'isola di Lanzarote ha portato alla morte di Riccardo, travolto da un'onda anomala mentre pescava con un amico. La passione per la pesca e il mare si sono trasformate in un dramma improvviso, segnando profondamente chi era presente e lasciando sgomento tra i conoscenti.

Il mare e la passione per la pesca, un momento di relax durante la vacanza sull'isola di Lanzarote, in Spagna. Una vacanza che si è trasformata in tragedia per Riccardo Rocco, 27 enne di Codiverno di Vigonza, in provincia di Padova, morto lo scorso 8 dicembre dopo essere stato travolto da un'onda. 🔗 Leggi su Today.it

