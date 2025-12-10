Travolto da un' onda anomala a Lanzarote morto turista 27enne di Padova
Un turista di 27 anni di Padova, Riccardo Rocco, ha perso la vita a Lanzarote dopo essere stato travolto da un'onda anomala. L'incidente è avvenuto nella riserva naturale di Los Charcones, dove Rocco stava pescando, e ha causato il suo improvviso annegamento.
Riccardo Rocco è stato trascinato in mare nella riserva naturale di Los Charcones, mentre stava pescando. Era in vacanza con un amico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Muore travolto da un'onda anomala mentre pesca a Lanzarote: Riccardo aveva 27 anni - LANZAROTE – Il 27enne padovano Riccardo Rocco, originario di Codiverno di Vigonza, è morto a Lanzarote dopo essere stato travolto da un’onda mentre pescava nella riserva naturale di Los Charcones. Come scrive nordest24.it
