Travolto da un' onda anomala a Lanzarote morto turista 27enne di Padova

Tgcom24.mediaset.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista di 27 anni di Padova, Riccardo Rocco, ha perso la vita a Lanzarote dopo essere stato travolto da un'onda anomala. L'incidente è avvenuto nella riserva naturale di Los Charcones, dove Rocco stava pescando, e ha causato il suo improvviso annegamento.

Riccardo Rocco è stato trascinato in mare nella riserva naturale di Los Charcones, mentre stava pescando. Era in vacanza con un amico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

