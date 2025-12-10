Travolto da un’onda alle Canarie | muore a 27 anni durante una vacanza
Durante una vacanza alle Canarie, Riccardo Rocco, 27 anni di Vigonza, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’onda a Lanzarote. La sua fuga di relax e passione per la pesca si è conclusa in tragedia, lasciando sgomenta la comunità.
Un viaggio di relax trasformato in tragedia. Doveva essere un momento di pausa e passione per la pesca, ma per Riccardo Rocco, 27 anni, di Codiverno di Vigonza (Padova), la vacanza a Lanzarote si è trasformata in una tragedia. Il giovane è morto l'8 dicembre dopo essere stato travolto da un'onda improvvisa, mentre pescava insieme a un amico. Portato d'urgenza all'ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, i medici non sono riusciti a salvarlo. La dinamica dell'incidente. Come ricostruito da PadovaOggi, Riccardo era partito per le ferie il 2 dicembre con l'amico Giulio Favaretto, residente a Scorzè (Venezia).
Zohran Mamdani ha ribaltato New York, con l’onda dem che ha travolto Trump
Travolto da un'onda anomala a Lanzarote, morto turista 27enne di Padova
Riccardo Rocco morto a 27 anni travolto da un'onda assassina mentre pesca a Lanzarote. Trascinato nell'Oceano, lo aspettavano a casa per Natale
Italiano di 27 anni morto a Lanzarote: travolto da un'onda mentre pescava e trascinato nell'Oceano Vai su X
Il video dei soccorsi a Riccardo Rocco, pescatore padovano travolto e ucciso da un'onda dell'Atlantico a Lanzarote. Il giovane è morto alcune ore dopo l'incidente Vai su Facebook
Travolto da un'onda alle Canarie, muore subito dopo il ricovero - Era in vacanza alle Canarie con un amico di Scorzè (Venezia). padovaoggi.it scrive
