Travolto da un’onda alle Canarie | muore a 27 anni durante una vacanza

Durante una vacanza alle Canarie, Riccardo Rocco, 27 anni di Vigonza, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’onda a Lanzarote. La sua fuga di relax e passione per la pesca si è conclusa in tragedia, lasciando sgomenta la comunità.

Un viaggio di relax trasformato in tragedia. Doveva essere un momento di pausa e passione per la pesca, ma per Riccardo Rocco, 27 anni, di Codiverno di Vigonza (Padova), la vacanza a Lanzarote si è trasformata in una tragedia. Il giovane è morto l'8 dicembre dopo essere stato travolto da un'onda improvvisa, mentre pescava insieme a un amico. Portato d'urgenza all'ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, i medici non sono riusciti a salvarlo. La dinamica dell'incidente. Come ricostruito da PadovaOggi, Riccardo era partito per le ferie il 2 dicembre con l'amico Giulio Favaretto, residente a Scorzè (Venezia).

