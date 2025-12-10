Travolto da un' auto il primo giorno in città | Messina sostenga Marden lo studente arrivato dal Kazakistan

Un giovane studente proveniente dal Kazakistan è stato investito il suo primo giorno in città. La vicenda ha suscitato solidarietà e richieste di supporto, evidenziando l’impatto emotivo di un evento improvviso. Questa storia, fatta di fragilità e speranza, invita a riflettere sull’accoglienza e sulla necessità di attenzione verso chi si trova in momenti di vulnerabilità.

Ci sono storie che entrano in punta di piedi nella vita di una città e la interrogano con delicatezza, quasi chiedendo silenzio, attenzione, cura. La storia di Marden Yerali, 19 anni, arrivato dal Kazakistan per studiare all’Università di Messina, è una di queste. Appena il primo giorno in città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Gli agenti della sezione Infortunistica hanno individuato nella notte l'auto che, secondo i primi accertamenti, avrebbe travolto nella serata di martedì 9 dicembre, in piazza Leonardo da Vinci ad Albaro, un pedone di 79 anni

