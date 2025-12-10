Trasporti bocciato alla Camera l' interramento dei binari della Stazione centrale
Alla Camera è stato respinto, per la seconda volta, un emendamento del Pd relativo al Dl Economia, che prevedeva il finanziamento del nodo di Catania. La proposta includeva l’interramento dei binari della Stazione centrale, la realizzazione del doppio binario e la fermata Duomo-Porto. Un passo indietro per i progetti di sviluppo infrastrutturale della città.
“Per l'ennesima volta sono stati bocciati due emendamenti al Dl Economia promossi dal Pd: il primo per il finanziamento del nodo Catania, con la realizzazione del doppio binario, l'interramento della stazione centrale e la realizzazione della fermata Duomo-Porto. Un intervento fondamentale per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
