Trasporti bocciato alla Camera l' interramento dei binari della Stazione centrale

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Camera è stato respinto, per la seconda volta, un emendamento del Pd relativo al Dl Economia, che prevedeva il finanziamento del nodo di Catania. La proposta includeva l’interramento dei binari della Stazione centrale, la realizzazione del doppio binario e la fermata Duomo-Porto. Un passo indietro per i progetti di sviluppo infrastrutturale della città.

