Trasporti Alis e Anita insieme per sviluppo logistica merci su strada

Alis e Anita uniscono le forze per rafforzare lo sviluppo della logistica e dell'autotrasporto merci su strada. L'obiettivo è promuovere una politica dei trasporti europea, orientata al mercato e vicina alle esigenze delle imprese del settore, favorendo un sistema più efficiente e competitivo.

Unire le forze per promuovere insieme lo sviluppo dell'autotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta all'Europa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto. Questi - si sottolinea in una nota - i principali obiettivi dell'accordo di collaborazione sottoscritto da Alis, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile e Anita, l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica. A partire dall'esigenza di rafforzare nelle Istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività dell'economia nazionale, l'accordo mira a integrare l'esperienza maturata dalle realtà associative per favorire la tutela e la rappresentanza delle rispettive imprese associate.

