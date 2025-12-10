Trame di vita e racconti di stile nella mostra Il kimono maschile di Palazzo Mocenigo
Dal 5 dicembre 2025 al 4 aprile 2026, Palazzo Mocenigo ospita la mostra
Il Museo di Palazzo Mocenigo torna in Oriente dal 5 dicembre 2025 al 4 aprile 2026 con la mostra Il kimono maschile – Trame di vita, racconti di stile a cura di Silvia Vesco e Lydia Manavello, una nuova tappa nella geografia della moda e delle culture. Dopo la fortunata collaborazione con il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Museo di Palazzo Pretorio arriva la seconda edizione della guida per tutti - Zazoom Social News
Trame le fotografie di Raffaele Di Somma Si chiude ’Frameflow’ - Zazoom Social News
Il kimono maschile. Trame di vita, racconti di stile - Un percorso immersivo tra arte, storia, religione, teatro, paesaggio, tradizione e modernità, con un corpus di produzione tessile giapponese della fine dell'Ottocento e del primo Novecento. Riporta itinerarinellarte.it
Venezia, mostra: Il kimono maschile. Trame di vita, racconti di stile - Il Museo di Palazzo Mocenigo torna in Oriente: una nuova tappa nella geografia della moda e delle culture. Scrive mediterranews.org
“Prendere la vita come un tessuto da tessere, in cui ogni filo tiene insieme l’altro.” (Italo Calvino) Anche la nostra comunità cresce così: intrecciando fili di cura, attenzione e responsabilità, creando trame che sostengono e uniscono. A Pedavena l’accensione - facebook.com Vai su Facebook
IL KIMONO MASCHILE. Trame di vita, racconti di stile Museo di Palazzo Mocenigo #Venezia 5 dicembre - 4 aprile 2026 A cura di Lydia Manavello, Silvia Vesco In collaborazione con Museo d’Arte Orientale di Venezia. Con il patrocinio di @CaFoscari Diparti Vai su X