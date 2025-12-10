Traguardo raggiunto domenica all’Olimpico nel match contro la Lazio Moro cento presenze con la maglia rossoblù In testa alla classifica Orsolini a quota 277

Nikola Moro ha raggiunto le cento presenze con la maglia del Bologna, un traguardo celebrato domenica all’Olimpico contro la Lazio. Il centrocampista croato si è distinto in una stagione intensa, mentre Orsolini guida la classifica marcatori e Moro si conferma elemento fondamentale nel centrocampo rossoblù.

Cento volte in rossoblù: alla lista, domenica all'Olimpico, si è iscritto anche Nikola Moro (foto). Targa in vista (molto probabilmente domenica con la Juve) per celebrarne il traguardo, e abbracci per il centrocampista croato, oggi forse utile come non mai nella sua triennale esperienza sotto le Due Torri, a ritagliarsi spazio in una mediana incerottata e chiamata in maniera quasi frenetica a presenziare ad impegni ogni tre-quattro giorni in giro per l'Italia e per l'Europa. Come quando arrivò in prestito negli ultimi giorni dell'estate '22, la prima con all'opera Giovanni Sartori (che lo riscattò poi l'anno successivo), Moro c'è e ci sarà, come c'è stato nelle ultime nove di fila giocate dai rossoblù, tra serie A ed Europa League – escluso l'ottavo di coppa contro il Parma, dove ha potuto riprendere un po' di fiato –, rimediando all'assenza dell'onnipresente Freuler con la dimestichezza di un veterano.