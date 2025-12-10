Tragedia in Italia morta Diana Canevarolo la scoperta shock dopo l’autopsia
Una tragica scoperta scuote Torri di Quartesolo: Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata gravemente ferita nel cortile di casa sua all’alba del 4 dicembre. La sua morte, inizialmente considerata accidentale, ha suscitato grande sgomento in paese. Dopo l’autopsia, emergono dettagli sconvolgenti che potrebbero cambiare il corso delle indagini.
A Torri di Quartesolo il silenzio pesa più del freddo di questi giorni. La morte di Diana Canevarolo, 49 anni, trovata agonizzante in una pozza di sangue nel cortile della sua casa all'alba del 4 dicembre, era stata inizialmente avvolta dall'ipotesi di una tragica caduta. Ma ora, dopo l'autopsia, lo scenario cambia e si fa molto più inquietante. Diana è morta dopo giorni di agonia nel reparto di rianimazione del San Bortolo. Le ferite riportate erano gravi fin dal primo istante, ma solo l'esame autoptico — durato oltre sei ore — ha potuto fornire i primi indizi concreti su cosa possa essere accaduto davvero quella notte.
