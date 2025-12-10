Traffico siamo peggio di Napoli | I reggiani perdono 47 ore all’anno

Uno studio dell’Inrix Global Traffic Scorecard rivela che i residenti di Reggio Emilia trascorrono in media 47 ore all’anno nel traffico, superando le perdite di tempo di molte altre città, tra cui Napoli. L’indagine mette in luce le sfide di mobilità urbana e l’impatto del congestionamento sulla quotidianità dei cittadini.

Secondo uno studio dell’ Inrix Global Traffic Scorecard, i reggiani perdono 47 ore all’anno nel traffico. L’equivalente di una settimana di lavoro. E nella speciale classifica che vede Roma in cima alla graduatoria italiana (e addirittura al 17° posto mondiale) e Milano a seguire, Reggio si trova al 9° posto, peggio addirittura di una città come Napoli. "Questi dati certificano una cosa semplice – chiosano Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, consiglieri comunali di Coalizione Civica – ossia che a Reggio il traffico non è un’invenzione di chi protesta, ma un problema strutturale che pesa sul tempo, sul lavoro e sulla qualità della vita delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it