Traffico siamo peggio di Napoli | I reggiani perdono 47 ore all’anno
Uno studio dell’Inrix Global Traffic Scorecard rivela che i residenti di Reggio Emilia trascorrono in media 47 ore all’anno nel traffico, superando le perdite di tempo di molte altre città, tra cui Napoli. L’indagine mette in luce le sfide di mobilità urbana e l’impatto del congestionamento sulla quotidianità dei cittadini.
Secondo uno studio dell’ Inrix Global Traffic Scorecard, i reggiani perdono 47 ore all’anno nel traffico. L’equivalente di una settimana di lavoro. E nella speciale classifica che vede Roma in cima alla graduatoria italiana (e addirittura al 17° posto mondiale) e Milano a seguire, Reggio si trova al 9° posto, peggio addirittura di una città come Napoli. "Questi dati certificano una cosa semplice – chiosano Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, consiglieri comunali di Coalizione Civica – ossia che a Reggio il traffico non è un’invenzione di chi protesta, ma un problema strutturale che pesa sul tempo, sul lavoro e sulla qualità della vita delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Bus, ragazzi ammassati e traffico folle: al Polo Rosselli siamo al limite"
Palestina, la città scende in piazza. La Cgil esulta: "Siamo in 100mila". Transenne sui binari, traffico in tilt
Ancora rapine nel traffico dell'asse mediano: "Siamo stanchi di rischiare la vita" - VIDEO
Il traffico di Napoli negli anni ’70 e ’80 era imperante, caotico, ingestibile, quasi angosciante. Eppure, negli anni, siamo riusciti a ridurlo drasticamente. Anche questo è progresso. #VecchiaNapoli - facebook.com Vai su Facebook
#ViabilitàMO #17novembre Rallentamenti del #traffico in via Emilia ovest, località #Cittanova, altezza sottopasso scalo merci, causa #incidente stradale. Siamo sul posto. Vai su X
Traffico, siamo peggio di Napoli: "I reggiani perdono 47 ore all’anno" - Lo studio dell’Inrix Global mette la nostra città al 9° posto in Italia, prima della metropoli partenopea. Si legge su msn.com
