Traffico secondo uno studio Bergamo è tra le 100 aree urbane ‘più congestionate’ al mondo

Uno studio recente colloca Bergamo tra le 100 aree urbane più congestionate al mondo. La notizia evidenzia l'entità del problema del traffico nelle città italiane e internazionali, suscitando attenzione e riflessioni sulla mobilità urbana e le soluzioni possibili.

Di solito le classifiche fanno discutere, ma questa rischia di mettere tutti d'accordo visto il tema. Bergamo entra nella graduatoria delle 100 città più congestionate al mondo, almeno secondo il Rapporto Inrix 2025 che la colloca al 96° posto e al 4° in Italia. In testa alla classifica nazionale c'è Roma, evidentemente capitale anche del traffico. Sul 'podio' altre tre città lombarde: Milano, Brescia e Varese. E non è un caso. Il parametro sono le ore "perse" nel traffico. Secondo lo studio, nella città orobica ogni automobilista ne butta via 55 all'anno, in aumento del 10% rispetto al 2024 e del 17% rispetto al 2023.