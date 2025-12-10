Traffico Roma del 10-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 10-12-2025 alle 20:30 presenta ancora forti rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare, la Tangenziale e le principali vie cittadine. Le congestioni interessano sia la carreggiata interna che quella esterna, coinvolgendo anche le strade urbane più trafficate, con situazioni di rallentamento e code in più punti strategici della capitale.

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare ancora traffico intenso con rallentamenti e code in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia da Salaria e poi più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino all'appia e poi tra la Casilina e lo svincolo A24 trafficato anche il tratto Urbano a Roma L'Aquila con code da Viale Palmiro Togliatti a raccordo anulare quindi in uscita dalla capitale e poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico tra la Tiburtina alla Salaria altre cose nelle due direzioni tra svincolo A24 e San Giovanni traffico ancora sostenuto sulla Flaminia code a tratti da Corso di Francia il raccordo anulare è trafficata anche la Cristoforo Colombo file tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia Siete in coda anche sulla Pontina in entrata a Roma da Spinaceto ma per i dettagli da altre notizie potete consultare il sito roma.