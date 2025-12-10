Traffico Roma del 10-12-2025 ore 18 | 30

Traffico intenso a Roma il 10-12-2025 alle 18:30, con code e rallentamenti su diverse arterie principali come il Raccordo Anulare, la Tangenziale, la Flaminia e la Cristoforo Colombo. La situazione coinvolge anche le uscite verso l'A24, il tratto Urbano e le strade verso il Lido e Pomezia, causando congestioni in più punti della città.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare code lungo la carreggiata interna tra la cassiera Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code a tratti dalla tangenziale raccordo anulare quindi in uscita dalla capitale e poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione dello Stadio Olimpico era La Tiburtina è la Salaria traffico molto sostenuto sulla Flaminia con code da Corso di Francia via di Grottarossa Verso il raccordo anulare trafficata anche la Cristoforo Colombo con file tra il raccordo e via di Malafede verso si sta in coda anche sulla Pontina tra Pomezia Aprilia verso Latina entrata a Roma da Spinaceto maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito it da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it