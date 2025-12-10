Traffico Roma del 10-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 10-12-2025 alle ore 16:30 presenta diversi disagi a causa di incidenti e lavori in corso. Tra i principali disagi, carreggiate chiuse e deviazioni sulla Lungotevere della Vittoria, via XX Settembre e l'autostrada A24, con modifiche temporanee ai servizi di trasporto pubblico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Lungotevere della Vittoria per incidente carreggiata chiusa da Piazza del Fante a Piazzale Maresciallo Giardino disagi al traffico per incidente anche su via XX Settembre altezza via Firenze Ed ancora per incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo tra la tangenziale est e Portonaccio Verso il raccordo anulare fino al 12 dicembre per consentire i lavori notturni di riqualificazione in corso nell'area di Parco del Celio prevista una modifica per i collegamenti 3:08 in particolare nella fascia serale Dalle 19 fino a fine servizio la linea 3 viene sostituita da bus tra Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea 8 sempre in fascia serale è sostituita da bus lungo tutto il percorso casa Piazza Venezia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2025 ore 16:30

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 10 | 25 - Zazoom Social News

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 19 | 10 - Zazoom Social News

Traffico Roma del 10-12-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Lungotevere della Vittoria per incidente carreggiata chiusa da ... Lo riporta romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Alfa l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in ... Come scrive romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X

I dettagli delle chiusure sulla A12 Roma-Civitavecchia, modifiche al traffico anche di giorno Vai su Facebook