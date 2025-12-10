Traffico Roma del 10-12-2025 ore 14 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma segnala proroghe e modifiche temporanee al traffico del 10-12-2025, tra cui lavori notturni sulla panoramica e chiusure delle ZTL nel centro storico. Le restrizioni sono in vigore fino al 20 dicembre, con possibili variazioni durante le festività natalizie e per eventi come il corteo di venerdì.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prorogate al 20 dicembre i lavori notturni per il rinnovo del manto stradale sulla panoramica il collegamento tra Piazzale Clodio e via Trionfale i lavori si svolgono dalle 22 alle 6 possibili chiusure al transito di Zone a traffico limitato di centro e Tridente prolungate fino alle 20 la chiusura straordinaria delle due ZTL è prevista dal piano della mobilità per le festività natalizie venerdì corteo in centro dalle 9 da Piazza Vittorio Emanuele a via dei Fori Imperiali chiusure al traffico lungo il percorso su via dello Statuto via Merulana via Labicana e Piazza del Colosseo già domani notte divieti di sosta piazza Vittorio è in via dello Statuto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2025 ore 14:30

