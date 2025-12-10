Traffico Roma del 10-12-2025 ore 11 | 30
Il traffico a Roma il 10-12-2025 alle 11:30 presenta rallentamenti in varie zone, tra cui centro, Trastevere e lungo la Tangenziale. La riapertura di via del Teatro Marcello al transito e i lavori in corso causano disagi, con traffico intenso su più arterie principali e zone a traffico limitato ancora attive fino alle 20.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito in centro via del Teatro Marcello in direzione di Piazza Venezia ieri mattina era stata chiusa dall' altezza dell'anagrafe per lavori sempre in centro traffico rallentato sulla lungotevere Sanzio all'altezza di Trastevere lentamente anche in via Pastrengo in zona via XX Settembre traffico rallentato poi su via del Muro Torto tra viale del Galoppatoio piazzale Flaminio traffico intenso sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi i rallentamenti sono segnalati in via Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto sulla viadotto della Magliana in via Ostiense all'altezza di Malafede su via Boccea tra via Vinovo e via Battistini Ricordiamo anche ora che anche oggi le zone a traffico limitato di centro e Tridente resteranno chiuse fino alle 20 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
