Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 10-12-2025 alle ore 08:30 è congestionato a causa di incidenti e lavori in diverse zone, tra cui il raccordo anulare, la A24, la via Aurelia, e altre arterie principali, con lunghe code e rallentamenti in tutta la città.

Luceverde Roma Buongiorno a causa di un incidente traffico congestionato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dall'appia La Rustica coinvolti più veicoli al momento si visita su una sola corsia incidente anche in carreggiata interna con lunghe code dalla Casilina all'ardeatina rallentamenti e code per traffico sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti alla tangenziale est verso il centro sulla stessa tangenziale est code da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni congestione traffico sulla via Aurelia da Malagrotta a via Nicola Lombardi verso il centro se sta situazione sulla via di Boccea concludi da Selva Nera a via di Casalotti e proseguendo da via di Torrevecchia a via Baldo degli Uba incolonnamenti anche sulla Flaminia la Salaria rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Fidene alla tangenziale est come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito

Scene da grande bellezza: a Roma una suora si mette a dirigere il traffico

I dettagli delle chiusure sulla A12 Roma-Civitavecchia, modifiche al traffico anche di giorno - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X

Traffico Roma del 10-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno code per 2 km sulla A1 Firenze Roma per lavori tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze intenso il traffico ... Si legge su romadailynews.it