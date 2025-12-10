Traffico Roma del 10-12-2025 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma il 10-12-2025 alle 07:30, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. Traffico congestionato sull'A1, Grande Raccordo Anulare, A24 e strade consolari, a causa di lavori e incidenti, causando disagi lungo molte vie di accesso al centro e ai quartieri periferici.

Luceverde Roma Buongiorno code per 2 km sulla A1 Firenze Roma per lavori tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze intenso il traffico sulla carreggiata interna grande raccordo anulare con code dalla Casilina all'appia code anche lungo la carreggiata esterna dalla Casilina la A24 tratto Urbano della A24 rallentamenti e code da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro sulla stessa tangenziale est code tra Largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni e tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico traffico poi sostenuto in ulteriore aumento su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento sull'Aurelia con code da Malagrotta via Aurelia Antica e sulla Flaminia e la Salaria con le code registrate rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est nel quadrante Sud code sulla via Ostiense anche per un incidente segnalato tra Dragona e Acilia code infine anche sulla Pontina tratti da Pomezia Tor de' Cenci verso Roma come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-12-2025 ore 07:30

