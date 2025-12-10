Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17 | 30
Traffico intenso nel Lazio il 10-12-2025 alle 17:30, con rallentamenti sulla A1 tra Magliano Sabina e Orte a causa di un incidente. Lavori alla A24 e traffico congestionato lungo il raccordo anulare di Roma. Chiuse alcune uscite notturne sulla A24 e sulla diramazione di Roma Nord, con code e incolonnamenti su varie tratte della rete stradale della regione.
luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Firenze rallentamenti a causa di un incidente avvenuto tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze rallentamenti ma per lavori sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela Castel Madama in direzione Roma consuete spostamenti di queste ore a Roma lungo il raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione carreggiata interna tra Trionfale Salaria e proseguendo tra nomentane Prenestina coda tratti in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare si sta in fila anche via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina lavori Questa notte sull'autosole tra le 22 e le 6 chi proviene da Firenze trova chiusa l'immissione sulla A24 roma-teramo sia verso Teramo è in direzione Roma è sempre tra le 22 e le 6 sulla diramazione di Roma nord chiusa per chi proviene dal raccordo anulare immissione sull'autosole verso Firenze bene È tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
