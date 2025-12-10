Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 09 | 30

Traffico intenso e disagi nel Lazio il 10 dicembre 2025 alle 09:30. Incidenti e lavori in corso causano code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare di Roma, la via Pontina, l'A12 e la superstrada Sora-Cassino. Si segnalano chiusure temporanee e deviazioni, con particolare attenzione alle zone interessate dai lavori.

Luceverde Lazio Buongiorno ancora disagi a Roma sul Raccordo Anulare dove per un incidente da poco ho risolto Ci sono code a tratti dalla Laurentina la 24 sempre un incidente code anche lungo la carreggiata interna dalla diramazione di Roma Sud a Roma Fiumicino trafficata la via Pontina con code tra Tor de' Cenci il raccordo in direzione della capitale rallentamenti per lavori sulla via Aurelia tra Cerveteri Ladispoli e Santa Marinella verso Civitavecchia ancora per lavori fino alle 21 di oggi resterà chiusa sulla A12 roma-civitavecchia l'uscita per maccarese-fregene per chi proviene da Roma per un ragazzo infine sino al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che Resta pertanto chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni da Francesca Ilaria è tutto Grazie come sempre per l'ascolto servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 09:30

