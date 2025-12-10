Traffico di sostanze stupefacenti nelle province di Salerno Napoli e Avellino | eseguite 19 misure cautelari

Nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito 19 misure cautelari nell'ambito di un'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L'intervento ha coinvolto diverse località, con l’obiettivo di contrastare una rete criminale attiva nel mercato degli stupefacenti.

Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di 19 soggetti (di cui 8 in carcere e 11 agli arresti domiciliari), indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, grazie anche alle risultanze ottenute tramite attività tecnica, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, associati a un'organizzazione dedita al traffico di cocaina e crack, operante nella provincia di Salerno in vari quartieri del capoluogo oltreché nei comuni di Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte.