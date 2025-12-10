Traffico di cocaina e crack 19 misure cautelari | maxi blitz nelle province di Salerno Napoli e Avellino
Nella mattinata del 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino, nel corso di un'operazione contro un presunto traffico di cocaina e crack. L’indagine ha portato all’arresto di soggetti ritenuti coinvolti in un sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga.
Avellino - Nella mattinata di oggi, 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari, tra custodia in carcere e arresti domiciliari, nei confronti di persone ritenute coinvolte in un presunto sodalizio dedito al traffico di cocaina e crack nel.
Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno: smantellata un'associazione che gestiva traffico di crack e cocaina in tre province
Carabinieri arrestano quattro persone a Trieste per traffico di cocaina. La rete di spaccio riforniva la movida. Pagamenti in contanti o con bonifici bancari
Traffico di cocaina e crack, 19 misure cautelari: maxi blitz nelle province di Salerno, Napoli e Avellino - Nella mattinata di oggi, 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari, tra custodia in carcere e arresti domiciliari, nei confronti di persone ...
