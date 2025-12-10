Tra rigori inventati e trattenute inutili l’Inter non è ancora matura | la vittoria del Liverpool rovina il cammino in Champions
L’Inter incassa una sconfitta difficile da spiegare contro il Liverpool in Champions League, segnando un passo falso nel cammino europeo. Tra decisioni arbitrali discutibili e mancanza di maturità, la squadra nerazzurra deve ancora crescere per competere ai massimi livelli. La partita a San Siro chiude un ciclo importante, lasciando riflettere sulle criticità da affrontare per migliorare.
Perdere col Liverpool in Champions League ci può stare, sempre. Una sconfitta come quella dell’Inter a San Siro, nel sesto turno Champions, l’ultimo del 2025, è qualcosa di davvero difficile da spiegare, anche in considerazione di un’inerzia, quella regolamentare, che prende direzioni sempre più discutibili. I nerazzurri perdono infatti per uno a zero contro i Reds, che passano grazie a un rigore trasformato da Szoboszlai e concesso in maniera più che generosa dall’arbitro tedesco Zwayer all’86esimo, richiamato dal var per una trattenuta di Bastoni su Wirtz, ingenua sicuramente, inutile pure, ma che per definire “reato” ci vuole molta fantasia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
