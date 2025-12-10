Tper testa il bus senza conducente

Venerdì 12 dicembre alle ore 11, Tper, in collaborazione con l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e la Città di Imola, effettuerà una prova di autobus senza conducente. L’evento rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel trasporto pubblico, testando nuove tecnologie e soluzioni per la mobilità del futuro.

