Tper testa il bus senza conducente
Venerdì 12 dicembre alle ore 11, Tper, in collaborazione con l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e la Città di Imola, effettuerà una prova di autobus senza conducente. L’evento rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel trasporto pubblico, testando nuove tecnologie e soluzioni per la mobilità del futuro.
Grazie alla collaborazione tra Tper, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e la Città di Imola, venerdì 12 dicembre, alle ore 11.00, si aprirà una vera a propria finestra sulla mobilità del futuro. Presso il circuito, all'ingresso direzione di gara di Piazza Ayrton Senna, 1, sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Avete mai immaginato una biblioteca dentro una testa? A Nizza esiste davvero. La Tête Carrée, opera monumentale di Sacha Sosno alta 30 metri, custodisce la Bibliothèque Louis Nucéra, un vero scrigno di cultura: scaffali pieni di libri, musica, film e storie ch - facebook.com Vai su Facebook
Tper, addio ai vecchi titoli: sui bus solo biglietti col Qr code - La progressiva rimozione dei validatori bianchi su tutti i circa mille bus Tper del bacino bolognese “inizierà a fine agosto e proseguirà lungo tutta la stagione autunnale/invernale”, informa ancora l ... ilrestodelcarlino.it scrive
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it