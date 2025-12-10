Toscana e Puglia le più desiderate

Toscana e Puglia si confermano tra le mete più ambite in Italia, il cuore del turismo di lusso. Secondo l'International Luxury Travel Market di Cannes, nel 2024 il settore luxury ha prodotto oltre 9 miliardi di euro, rappresentando il 17% del valore complessivo del turismo italiano, stimato intorno ai 54 miliardi.

L’Italia è una delle mete più desiderate al mondo. All’International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, il salone mondiale per eccellenza dedicato al turismo di lusso, si è evidenziato come, nel 2024, il turismo luxury ha generato oltre 9 miliardi di euro, quasi il 17% del valore totale del settore in Italia, stimato in circa 54 miliardi. Le regioni più amate a livello premium sono Toscana, Lombardia e Puglia, Il mare e la Blue Economy si confermano sempre più centrali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net