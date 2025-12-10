Toscana Aeroporti Via alle candidature
Toscana Aeroporti apre le candidature tramite il suo sito ufficiale, offrendo opportunità di lavoro presso gli aeroporti di Firenze e Pisa. La compagnia invita candidati spontanei a presentare la propria candidatura attraverso la sezione dedicata, puntando a rafforzare il proprio team e migliorare i servizi offerti negli scali toscani.
Toscana Aeroporti, tramite la pagina www.toscana-aeroporti.comitgovernancelavora-con-noiVolotea, accetta candidature spontanee per essere selezionati e lavorare negli scali di Firenze e Pisa. Per tutti gli appassionati del mondo aeroportuale e del trasporto aereo in generale, si segnala inoltre che Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, ha annunciato l’apertura di nuove posizioni lavorative per la sua base operativa a Firenze. In vista dell’arrivo del secondo aeromobile, previsto per la seconda metà del 2026, la compagnia ha avviato il processo di selezione per 20 nuove risorse da inserire come assistenti di volo, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti di Volotea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
