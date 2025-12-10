Torturati spogliati e ustionati nel garage degli orrori I racconti delle vittime della banda dei pischelli
Un'inchiesta approfondisce le terribili testimonianze delle vittime della banda dei pischelli, accusata di aver commesso torture, violenze e sevizie in un garage degli orrori. Le narrazioni descrivono atti di brutalità e minacce, rivelando un quadro inquietante di violenza giovanile e criminalità.
“Ti faccio bucare le gambe.” “Stavolta ti sparo, non me ne frega niente, ti faccio mangiare i vermi, ti faccio sputare tutti i denti.” Minacce accompagnate da violenze brutali, nelle quali le vittime venivano spogliate e umiliate. Tutto nel garage degli orrori di Massimina, in via Francesco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
