Torturati spogliati e ustionati nel garage degli orrori I racconti delle vittime della banda dei pischelli

Un'inchiesta approfondisce le terribili testimonianze delle vittime della banda dei pischelli, accusata di aver commesso torture, violenze e sevizie in un garage degli orrori. Le narrazioni descrivono atti di brutalità e minacce, rivelando un quadro inquietante di violenza giovanile e criminalità.

"Ti faccio bucare le gambe." "Stavolta ti sparo, non me ne frega niente, ti faccio mangiare i vermi, ti faccio sputare tutti i denti." Minacce accompagnate da violenze brutali, nelle quali le vittime venivano spogliate e umiliate. Tutto nel garage degli orrori di Massimina, in via Francesco.