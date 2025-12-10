Tortino Porretta la famiglia pronta a cedere l’attività | Siamo molto stanchi

Il Tortino Porretta, simbolo della tradizione dolciaria italiana dal 1935, sta per cambiare proprietà. La famiglia che ha creato questa celebre merendina al limone annuncia la cessione dell'attività, dopo decenni di passione e successi. La decisione segna un capitolo importante nella storia di uno dei dolci più amati nel paese.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Cambia la storia del mitico Tortino Porretta, la famosa merendina nata nel 1935, una delle prime in Italia: la famiglia che ha inventato questo dolce al profumo di limone cederà l'attività. L'annuncio in un post su Facebook di Dino Corsini, nipote dell'omonimo fondatore. Le trattative sono in corso. ll tortino è stata la prima merendina monoporzione apparsa sul mercato italiano superando i confini dell'alta valle del Reno e diventando noto in tutto il mondo, esportato dai tanti migranti che in questi decenni hanno lasciato la montagna. Dino Corsini in un post: "Siamo stanchi".

