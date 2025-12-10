Torre Maura la struttura sanitaria inaugurata a luglio da Rocca non ha mai aperto | Mancano medici e permessi

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di alcuni mesi dall'inaugurazione, la struttura sanitaria di Torre Maura, aperta a luglio dalla Regione Lazio, rimane ancora chiusa. Problemi legati alla carenza di medici e all'ottenimento dei permessi ostacolano l'apertura ufficiale, lasciando la comunità in attesa di un servizio fondamentale.

A Torre Maura la nuova struttura sanitaria inaugurata a luglio dalla Regione Lazio è ancora inattiva. “Solo stanze vuote, non ci lavora nessuno”, la denuncia di Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito democratico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

