Torre Maura la struttura sanitaria inaugurata a luglio da Rocca non ha mai aperto | Mancano medici e permessi
A distanza di alcuni mesi dall'inaugurazione, la struttura sanitaria di Torre Maura, aperta a luglio dalla Regione Lazio, rimane ancora chiusa. Problemi legati alla carenza di medici e all'ottenimento dei permessi ostacolano l'apertura ufficiale, lasciando la comunità in attesa di un servizio fondamentale.
A Torre Maura la nuova struttura sanitaria inaugurata a luglio dalla Regione Lazio è ancora inattiva. “Solo stanze vuote, non ci lavora nessuno”, la denuncia di Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito democratico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Controlli dei Carabinieri nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura a Roma: il bilancio è di un arresto per droga e 3 denunce per furto e danneggiamento. Un’attività che proseguirà con costanza per prevenire e contrastare la criminalità nelle periferie d Vai su X
Torre Maura, chiude la seconda sala per le donazioni di sangue più importante di Roma - Un mix letale che ha costretto l’Associazione donatori di sangue Roma Est a interrompere l’attività del punto ... Riporta romatoday.it
