Torre 5G nel cuore delle vigne di Castelvenere | l’allarme di Legambiente Valle Telesina

Una nuova torre 5G di 30 metri sta sorgendo nel cuore delle vigne di Castelvenere, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le associazioni ambientaliste. Legambiente Valle Telesina esprime il suo allarme, evidenziando le implicazioni ambientali e di salute pubblica, mentre il progetto si svolge senza un’adeguata trasparenza.

Tempo di lettura: 3 minuti “Babbo Natale ‘regala’ una torre, alta 30 metri, per la telefonia mobile a Castelvenere, il comune più ‘vitato’ d’Italia, e nessuno sa niente?”. E’ la denuncia di Grazia Fasano, responsabile di Legambiente Valle Telesina, venuta a conoscenza della imminente installazione sulla sommità della collina delle Tore di Castelvenere (cuore dell’area vitivinicola sannita) di una enorme torre destinata alle aziende private di telefonia mobile e al potenziamento della rete 5G. “Chiediamo sin da subito – denuncia Fasano – alla società promotrice INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre 5G nel cuore delle vigne di Castelvenere: l’allarme di Legambiente Valle Telesina

UNA TORRE CHE INCORNICIA LA LUNA NELLA FORESTA DI MANGROVIE IN CINA Nel cuore della riserva naturale delle mangrovie di Dongzhai, a Haikou, sorge la Lunar Tower, una nuova torre di osservazione che trasforma il paesaggio in un incontro po - facebook.com Vai su Facebook

Antenne 5G nel cuore del Parco del Vesuvio: residenti in rivolta a Torre del Greco - Rabbia e proteste per due antenne 5G che stanno per essere installate alla periferia di Torre del Greco, in un terreno di via Pisani tutelato dal Parco Nazionale del Vesuvio e in via Friuli, una ... Da ilmattino.it