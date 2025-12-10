Torna Mukki Sport 2026 a sostegno dello sport dilettantistico in Toscana

Mukki Sport 2026 torna in Toscana per sostenere lo sport dilettantistico, una realtà fatta di impegno, passione e comunità. Un appuntamento che celebra il ruolo dello sport nella crescita di giovani e nel rafforzamento dei valori di condivisione e solidarietà, mantenendo vivo il patrimonio sportivo della regione.

