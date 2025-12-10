Torna Mukki Sport 2026 a sostegno dello sport dilettantistico in Toscana
Mukki Sport 2026 torna in Toscana per sostenere lo sport dilettantistico, una realtà fatta di impegno, passione e comunità. Un appuntamento che celebra il ruolo dello sport nella crescita di giovani e nel rafforzamento dei valori di condivisione e solidarietà, mantenendo vivo il patrimonio sportivo della regione.
In Toscana lo sport è una storia che si rinnova ogni giorno: fatta di volontari, di campi polverosi e palazzetti pieni, di bambini che crescono allenandosi e di comunità che si ritrovano. È a loro che torna a rivolgersi Mukki Sport, il progetto di Centrale del Latte d’Italia che, anche nel 2026. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Riparte Mukki Sport: 20mila euro per associazioni o società sportive dilettantistiche - Torna Mukki Sport, il progetto di Centrale del Latte d’Italia che, anche nel 2026, scende in campo per sostenere lo sport dilettantistico del territorio. Lo riporta 055firenze.it
Si riaccendono i motori dello sport toscano! Mukki Sport torna con la sua 9ª edizione e mette in palio 20.000€ per sostenere le associazioni sportive dilettantistiche del territorio Hai un evento da organizzare? Questo è il momento giusto. Partecipa adesso! Vai su Facebook
