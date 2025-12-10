Torna la Coppa Shotokan Al palasport 350 atleti

Domenica, il palasport di Ferrara ospiterà la Coppa Shotokan, evento internazionale di Karate tradizionale. Quarantacinque paesi e 350 atleti, tra i 16 e i 35 anni, provenienti da tutta Italia e dall'Europa, si sfideranno in una competizione che mette in luce le eccellenze di questa disciplina. Una giornata di sport e tradizione che coinvolge appassionati e atleti di tutto il continente.

Arriveranno da tutta l'Italia e dall'Europa i 350 atleti, dai 16 ai 35 anni, che domenica parteciperanno alla "Coppa Shotokan internazionale di Karate tradizionale" al palasport di Ferrara. L'evento è stato presentato ieri in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore comunale allo Sport Francesco Carità, con Gabriele Achilli, grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, presidente Nazionale dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale; Giacomo Spartaco Bertoletti, editore della rivista "Samurai"; Federica Achilli, vice presidente Istituto Shotokan Italia - Ente Morale; Carlo Magri della Fondazione Palio città di Ferrara; e Tiziano Menabò, presidente dell'associazione di volontariato "Oltre le Nuovole".

