Torna in scena al teatro Massimo uno degli allestimenti più amati e di successo della fondazione | la Bohème di Puccini

Torna in scena da domenica 14 dicembre alle ore 20:00 uno degli allestimenti più amati e di successo del Teatro Massimo di Palermo: La Bohème di Giacomo Puccini. L'opera, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto da Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, sarà in scena in Sala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it