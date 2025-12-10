Torna in scena al teatro Massimo uno degli allestimenti più amati e di successo della fondazione | la Bohème di Puccini
Dal 14 dicembre, il Teatro Massimo di Palermo ospita nuovamente la celebre produzione de La Bohème di Puccini, uno degli allestimenti più amati e apprezzati dal pubblico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera, che torna a incantare gli spettatori con la sua bellezza e intensità emotiva.
Torna in scena da domenica 14 dicembre alle ore 20:00 uno degli allestimenti più amati e di successo del Teatro Massimo di Palermo: La Bohème di Giacomo Puccini. L'opera, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto da Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, sarà in scena in Sala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
